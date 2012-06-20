Україні необхідно побудувати 500 га теплиць, щоб відмовитися від імпортних овочів

Міністерство аграрної політики і продовольства України вважає, що Україні необхідно побудувати близько 500 га теплиць, щоб забезпечувати себе тепличними овочами і відмовитися від їх імпорту. Про це повідомив сьогодні на брифінгу в.о. міністра аграрної політики і продовольства Микола Безуглий.

За словами М.Безуглого, в Україні на сьогодні існує реальний дефіцит теплиць, що приводить до необхідності імпорту тепличних овочів.

«Імпорт тепличних овочів в Україну може зменшитися тільки коли ми побудуємо хоча б 500 га теплиць. Ця робота минулого року розпочата, і перші 44 га нових сучасних теплиць було збудовано. Ми думаємо, що впродовж 3-4 років Україна стане експортною країною, зокрема щодо овочевій групі», - зазначив М.Безуглий.

При цьому він підкреслив, що на сьогодні Україна експортує більше овочів, ніж імпортує.