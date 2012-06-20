Україна завершила весняну посівну кампанію

Україна завершила проведення весняної посівної кампанії.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу в.о. міністра аграрної політики і продовольства Микола Безуглий.

Він зазначив, що роботи виконані в повному обсязі. «За уточненими даними регіонів, посів зернових культур проведений на площі 15,9 млн га, що на рівні минулого року. Зернові культури займають 58% у структурі посівних площ, що відповідає науково обгрунтованим рекомендаціям», - зазначив М.Безуглий.

Він також сказав, що через необхідність пересівання понад 1,5 млн га загиблих озимих, цього року істотно трансформована структура посівних площ у бік збільшення посівів пізніх культур, зокрема кукурудзи, а також сорго і сої.

Загальна площа посівів кукурудзи на зерно склала 4,579 млн га, що на 1 млн га більше проти 2011 року, сорго - до 200 тис. га (на 100 тис. га більше), сої - 1,32 млн га (на 200 тис. га більше). Гречка посіяна на 273 тис. га (97% від прогнозу), посівні площі проса склали 198 тис. га.

Соняшник посіяний на площі 4,3 млн га, що практично відповідає рівню 2011 року.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, цього року валовий збір зерна складе 45-50 млн тонн.