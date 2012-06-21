Россільгоспнагляд знову нагадує про порушення Україною фітосанітарних вимог МС

Москва. Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) заявляє, що неодноразово інформувала Україну про порушення фітосанітарних вимог Митного союзу.

Про це йдеться в коментарі Россільгоспнагляду у зв'язку із заявою голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимира Горжеєва про те, що в очолюваного ним відомства офіційних звернень від Россільгоспнагляду про необхідність вжиття термінових заходів щодо забезпечення безпеки підкарантинної продукції, що ввозиться з України до Росії в ручній поклажі та багажі пасажирів.

«У цьому зв'язку Россільгоспнагляд висловлює здивування і вважає за необхідне пояснити, що Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України про ситуацію, що склалася, ним інформована неодноразово, з проханням вжити негайних заходів щодо недопущення подальших порушень фітосанітарних вимог, передбачених законодавствами Росії і Митного союзу», - йдеться в заяві .

Повідомляється, що листом від 14 червня 2012 заступник голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, начальник Головної державної інспекції з карантину рослин України Вадим Симонов підтвердив отримання звернення Россільгоспнагляду.

При цьому підкреслюється, що українським законодавством ввезення підкарантинної продукції в Україну в ручній поклажі та багажі пасажирів заборонене.