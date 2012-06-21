На агрокомбінаті «Пуща-Водиця» Держфінінспекцією виявлено порушень майже на 10 млн грн.

У результаті проведеної Держфінінспекцією ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» за період з 1 липня 2010 р. по 30 вересня 2011 року виявлено фінансових порушень на загальну суму 9 млн. 970 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба Державної фінансової інспекції в м. Києві, встановлено, що посадовими особами агрокомбінату за вказаний період підписувались подорожні листи на виїздах, які фактично не здійснювались, в результаті чого зайво списано пального на транспортування соломи на загальну суму 154 тис. грн.

Крім того, придбано пально-мастильні матеріали та аміачну селітру без застосування передбачених законодавством процедур закупівель на загальну суму 6,164 млн грн. та занижено в обліку вартість основних засобів на загальну суму 2,9 млн грн.

Відображення в обліку агрокомбінату надходження кормів від ПП «Інтерагробізнес», поставка яких станом на 1 листопада 2011 р. не проведена, призвело до завищення в обліку кредиторської заборгованості на загальну суму 462,5 тис. грн.

Матеріали ревізії держпідприємства передано до прокуратури м. Києва.