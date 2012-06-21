Пропозиція зерна в 2012-2013 МР становитиме 60 млн. тонн

Пропозиція зерна в Україні в 2012-2013 маркетинговому році (МР, липень 2012 – червень 2013) становитиме 60 млн. тонн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства.

«На ринок буде запропоновано більш як 60 млн. тонн зерна. Вони складаються з 48-49 млн. тонн урожаю поточного року і 12 млн. тонн перехідних запасів. При внутрішньому споживанні 27 млн. тонн, перехідних запасах - 5 млн. тонн, 27 млн. тонн може бути на експорт, - відзначив в.о. міністра аграрної політики і продовольства, президент НААН Микола Безуглий. - Тому проблем ні з продовольчим, ні з фуражним зерном не буде. Дай Бог, щоб наші зернотрейдери справилися з експортом такого обсягу зернових культур».

М.Безуглий також спрогнозував, що валове виробництво олійних культур може бути на рівні 11-12 млн. тонн.

«Наші МЕЗи (олієекстракційні заводи) перероблять до 10 млн. тонн, тому нам потрібно буде експортувати 2-2,5 млн. тонн олійних, - відзначив він. - Так економічна ситуація з виробництвом зернових і олійних культур в цілому по країні буде задовільною».

На думку М.Безуглого, проблемною ситуація буде в південних регіонах.

«На превеликий жаль, рівень інтенсифікації технологій тут низький. Так вже склалося історично, що в ці регіони інвестори неохоче вкладають кошти. Порушення структур сівозмін, використання неприпустимих попередників щорічно призводить до збільшення втрат урожаїв у степових районах України», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозним балансом попиту і пропозиції зерна на новий МР, Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2012-1013 маркетинговому році на рівні майже 26 млн. тонн проти 23 млн. тонн, очікуваних за наслідками поточного сезону.

За розрахунками Мінагропроду, експорт пшениці в 2012/2013 МР становитиме 8,3 млн. тонн, зокрема продовольчої – 6,54 млн. тонн, ячменю – 1,7 млн. тонн і кукурудзи – 15 млн. тонн.