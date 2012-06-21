У Полтавській області горять торф'яники

20 червня о 14.10 у Семенівському районі Полтавської області поблизу с. Біляки виникла пожежа на торф'янику.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди УМНС України у Полтавській області.

За їх даними, вогнем пошкоджено поверхневі поклади торфу на площі 0,75 га. Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невідомої особи. Для ліквідації пожежі задіяно 10 фахівців пожежно-рятувальних частин Семеновського району, а також 5 одиниць спеціальної техніки.

21 червня роботи з ліквідації пожежі тривають.

Також 20 червня о 16.30 у Глобинському районі поблизу с. Романівка горіли поверхневі поклади торфу на площі 1 га. Збиток та причина пожежі встановлюються. Сьогодні на даній пожежі триває ліквідація загоряння.