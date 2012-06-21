До закону про розмежування земель держ- і комунвласності внесено зміни

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 417 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В законі визначені органи, які приймають рішення щодо реалізації права власності на земельні ділянки, розмежування їх повноважень, визначення компетенції розпорядника державних земель як єдиного суб'єкта права власності на земельні ділянки. Також передбачається формування інформаційної бази – Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Парламентом спочатку не була підтримана поправка, що стосувалася питань передачі урядом земельних ділянок до статутного капіталу державного земельного банку. Але потім повторно вона була поставлена на голосування і підтримана. Народний депутат Юрій Кармазін (фракція НУ-НС) зазначив: «Це бандитизм». У відповідь В.Литвин сказав, що «це не бандитизм - це робота». Представники опозиції заявляють, що таким чином, по суті, дозволено продаж землі.

В законі передбачено, що зміна цільового призначення особливо цінних земель здійснюється за погодженням з Верховною Радою України. В ньому зазначено, що зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для будівництва об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією. Місце розташування об’єкту, що передбачається розмістити на земельній ділянці особливо цінних земель, цільове призначення якої змінюється, погоджується в порядку, визначеному статтею 151 Земельного кодексу України.

Також в законі зазначається, що зміна цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, що перебувають у державній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів України.

В законі передбачено, що у комунальній власності перебувають: всі землі, розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, міста), крім земельних ділянок державної та приватної власності; земельні ділянки, розташовані за межами відповідних адміністративно-територіальної одиниць, які не перебувають у державній чи приватній власності: на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади, які знаходяться у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій.

Відповідно до закону, у державній власності перебувають: всі землі, розташовані за межами населених пунктів, крім земельних ділянок комунальної та приватної власності; земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, які не перебувають у комунальній чи приватній власності: на яких знаходяться будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, їх територіальних органів, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук.

Крім того, передбачено, що у державній власності перебувають землі оборони, землі зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України.

Під час обговорення закону Ю.Кармазін зазначив, що на сьогодні «останньою цінністю, яка залишилася в Україні, є земля». «Цей закон, я вважаю, як підготовка до того, щоб це останнє кудись «розтиряли», - додав він. Він зазначив, що даний законопроект без врахування поправок від опозиції не варто ухвалювати. Але ці поправки парламент не підтримав.

На сайті ВР немає тексту законопроекту, підготовленого до другого читання, та таблиці з поправками.