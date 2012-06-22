Уряд планує з вересня підвищити акциз на коньяк майже на 70%

Кабінет міністрів України ініціює підвищення ставки акцизу на коньяк майже на 70% - до 45,87 грн/літр 100% спирту з 1 вересня цього року.

Відповідний законопроект №10653 зареєстровано у Верховній Раді 21 червня.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, згідно з чинним законодавством, до 1 січня 2013 року в Україні діє пільгова ставка на коньяк — 27 грн/літр 100% спирту, при цьому інші алкогольні напої, вироблені шляхом перегонки виноградного вина або вичавки винограду, обкладаються ставкою акцизу 45,87 грн/літр 100% спирту. Зазначається, що через пільгове оподаткування коньяку, в 2011 році держбюджет недоотримав близько 185 млн грн.

Крім того, в документі зазначається, що пільгове оподаткування одного з видів алкогольної продукції не узгоджується з міжнародними зобов'язаннями, взятими Україною.

Зазначається, що за умови збереження на рівні 2011 року обсягу імпорту в Україну продукції, яка використовується як сировина для виробництва коньяків, додаткові надходження від сплати акцизного податку становитимуть у середньому близько 24 млн грн на місяць.

Нагадаємо, Податковий кодекс України передбачає поетапне підвищення акцизу на коньяк: до 1 грудня 2011 р. акциз становив 20 грн/літр 100% спирту, з 1 січня 2012 по 1 січня 2013 року – 27 грн/літр 100% спирту.

Україна в 2011 р. виробила 4,3 млн дал коньяку й бренді, що на 24,6% більше, ніж у 2010 р.