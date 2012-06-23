Завтра на півдні та сході України очікуються грози, град та шквали

Завтра у південній частині України, у східних, вночі й у Дніпропетровській та Полтавській областях очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с.

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-західний, вночі у східній частині південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Полтавській областях вночі 12-17°, вдень 22-27° (у Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°); на решті території вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°, вдень 25-30°, у південній частині до 34°.

У Київській області у неділю опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 21-27°; у Дніпрі біля Києва 23°.