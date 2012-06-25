ЄБРР розглядає можливість кредитування зернотрейдера Toepfer на 60 млн дол.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) розглядає можливість надання фінансування Toepfer Group на загальну суму 60 млн дол., говориться у повідомленні ЄБРР.

Згідно з повідомленням, зокрема, банк може надати Toepfer Group довгостроковий кредит на 10 млн дол. для фінансування інвестицій Групи в інфраструктуру з обробки та зберігання зерна в Україні.

Крім того, розглядається можливість надання револьверного кредиту на 50 млн дол. Alfred C. Toepfer International (Ukraine) для фінансування операцій із вирощування зернових та олійних культур в Україні. Загальна вартість даного проекту складає 150 млн дол.

У повідомленні вказується, що питання надання фінансування Рада директорів ЄБРР планує розглянути 24 липня ц.р.

Довідка УНІАН. Toepfer Group знаходиться в Гамбурзі та є однією з найбільших у світі компаній, що торгують агропродукцією. В Україні компанія працює з 1993 року.

Компанія Alfred C. Toepfer International (Ukraine) є дочірньою компанією Alfred C. Toepfer International Group (Німеччина).

Компанія є одним з найбільших експортерів українського продовольства.