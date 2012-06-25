Kernel має намір залучити кредит на 210 млн. дол.

Варшава. Найбільший в Україні виробник соняшникової олії і великий експортер зерна агрохолдинг Kernel домовився з консорціумом європейських банків про надання відновлюваного забезпеченого кредиту на суму 210 млн. доларів до 30 червня 2013 року.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі, кредитні кошти буде спрямовано на закупівлю, зберігання і доставку сільськогосподарських культур, зокрема кукурудзи, ячменю, пшениці, рапсу та сої.

Договір про надання кредиту підписала 22 червня контрольована Kernel компанія Inerco Trade SA.

Компанія не повідомила, які банки ввійшли до консорціуму, що надає їй кредит.

Як повідомляв УНІАН, з початку поточного року Kernel збільшив борговий портфель до 716 млн. доларів з 653 млн. доларів при зростанні активів до 2,243 млрд доларів з 2,194 млрд.

У першому кварталі поточного року (3 квартал фінансового 2012 року) компанія скоротила чистий прибуток на більш ніж 50% - до 37 млн. доларів при зростанні виручки на 16%, до майже 600 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Kernel – одна з найбільших в Україні агропромислових компаній. Холдинг, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, виготовляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Волчанському олієекстракційних заводах.

Kernel, який вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включено жо індексу «голубих фішок».

Компанія, яка продала в рамках IPO 36% акцій за 221 млн. доларів, після якого провела ще декілька допрозміщень, на останньому закритті коштувала близько 1,4 млрд доларів.

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