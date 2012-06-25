В Україні в дні матчів півфіналу й фіналу Євро-2012 прогнозують дощі

У Донецьку в день матчу півфіналу Євро-2012 між Іспанією та Португалією 27 червня можливий дощ, але до початку матчу він закінчиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру МНС Людмила Савченко сьогодні на прес-конференції в Києві.

"27 червня фронт (дощу) проходитиме Донецьку область, але це буде в першій половині дня, тому до вечора, сподіваємося, що в Донецьку цього разу буде без дощу", - сказала вона.

Л.Савченко також зазначила, що 1 липня, в день, коли в Києві відбудеться фінал Євро-2012, температура буде 28-30 градусів.

Вона також повідомила, що в понеділок, 25 червня, температура достатньо висока на території України, 28 градусів, а завтра вона почне знижуватися.

"Але до 1 числа (1 липня), напевно, буде знову спекотно. 1 числа температура буде вище 25 градусів, і вірогідність дощів саме на 1 число є", - зазначила Л.Савченко.