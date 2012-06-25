KSG Agro купує 6 компаній з 14 тис. га землі

Варшава. Український сільськогосподарський холдинг KSG Agro (Дніпропетровськ) увійшов до операції з придбання шести компаній, що орендують 14 тис. га землі, купівля яких дозволить збільшити його земельний банк до близько 84 тис. га.

Згідно з повідомленням KSG Agro в системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі, операція з купівлі компаній буде завершена після проведення due diligence і отримання дозволів від регуляторів ринку.

Компанія відзначила, що п'ять із шести компаній, які купуються, орендують 12 тис. га землі і розташовані на Кримському півострові в безпосередній близькості до портів Чорного моря.

Ще одна компанія орендує 2 тис. га землі в Дніпропетровській області, недалеко від земельних ділянок, що належать KSG Agro.

"Покупки дозволять збільшити земельний банк і досягти завдань на поточний рік", - відзначила компанія.

Як повідомляв УНІАН, раніше KSG Agro уклав угоду про придбання акцій ПАТ "Жовтоводський хлібокомбінат", ПАТ "Криворізький хлібокомбінат №1", ПАТ "Кріворіжхліб", а також АТ "Переробник" (усі – Дніпропетровська обл.).

Довідка УНІАН. У першому кварталі поточного року KSG Agro збільшив чистий прибуток на 65% - до 1,8 млн. доларів при більш ніж шестикратному зростанні доходів, до 4,6 млн. доларів.

KSG Аgro, який на початок поточного року орендував близько 61 тис. га землі, минулого року збільшив чистий прибуток майже втричі - до 28,2 млн. доларів при більш ніж двократному зростанні доходу - до 34,7 млн. доларів.

За останніми даними, 65,7% компанії належало голові ради директорів KSG Agro Сергію Касьянову (через ICD Investments SA), 10% - пенсійному фонду Generali OFE, і 5,3% - ING OFE. Інші - free float.

Ринкова вартість KSG Аgro, який у травні минулого року продав 33% своїх акцій на Варшавській фондовій біржі за близько 40 млн. доларів, на останньому закритті становила близько 80 млн. доларів.