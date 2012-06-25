Гість Євро-2012 у Києві щодня витрачає на їжу понад 300 грн

Близько 30% іноземних гостей, які приїхали до Києва на матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, залишають у столиці 300 грн і більше щодня лише на харчування.

Такі результати опитування, проведеного агентством «AgriSurvey» Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», повідомляє його прес-служба.

Зазначається, що більшість іноземних гостей найбільше хвалять українське пиво й кухню, в першу чергу, за їх дешевизну. Проте при цьому майже третина туристів віддають за продукти більше 300 грн на день, майже 40% - 150-300 грн щоденно.

При цьому гості Євро-2012 вже встигли більш-менш ознайомитися з українською кухнею й відзначають її смакові якості. Загалом смакові переваги гостей з-за кордону різноманітні. Як показали результати опитування, більшість іноземних респондентів віддають перевагу італійській кухні (29%). Водночас, українська кухня знаходиться в шкалі переваг на одному рівні з такими відомими кухнями як китайська й французька (по 7%).

«Разом із тим, більшість футбольних фанатів з-за кордону задоволена якістю сервісу в столиці України. Майже 80% опитаних не мали проблем із обслуговуванням у вітчизняних закладах харчування. Водночас, основними недоліками іноземці вважають низький рівень знання англійської мови обслуговуючим персоналом і відсутність більш-менш чіткої інформації про те, де можна поїсти українські страви. Останнє свідчить про недосконалість маркетингової політики вітчизняних ресторанів української кухні», - повідомив директор агентства «AgriSurvey» Тарас Гагалюк.

Нагадаємо, за результатами попереднього дослідження агентства «AgriSurvey», яке проводилося до початку Євро-2012, надходження від споживання продуктів харчування і напоїв іноземними гостями під час Чемпіонату Європи з футболу можуть становити 130 млн євро.