Україні необхідно змінити пріоритети у вирощуванні сільськогосподарських культур - НААН

Аграрні вчені виступають за зміну пріоритетів у вирощуванні сільськогосподарських культур в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної академії аграрних наук України (НААН), зважаючи на підвищений попит на зерно і олійну продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках і зміну клімату, вчені-аграрії рекомендують збільшити площу посівів кукурудзи на зерно до 5 млн. га і озимого тритікале - до 700 тис. га. Крім того, на думку вчених, частку посівів сої в групі олійних культур необхідно підвищити до 30% (2 млн. га) і розширити посіви сорго у південному регіоні до 700 тис. га. Також необхідно оптимізувати посіви соняшнику до 3,5 млн. га (не більш як 15% у сівозміні) і оптимізувати посіви озимої пшениці до рівня 5,5 млн. га.

Для збереження родючості грунтів і забезпечення сільськогосподарських культур збалансованим живленням необхідно довести до 2015 року внесення мінеральних добрив під зернові культури до 172 кг/га діючої речовини (д.р.), а під олійні - до 130 кг/га д.р.

Також, на думку вчених, необхідно передбачити макроспеціалізацію регіонів і зон, виділивши в Україні соєво-кукурудзяний пояс.

Наголошується, що зміна пріоритетів вирощування сільськогосподарських культур має здійснюватися на основі обов'язкового дотримання виробниками основних вимог землеробства: збереження родючості грунтів, застосування принципу плодозміни, балансу використання живильних речовин, захисту грунтів від ерозії і екологічного забруднення, належного фітосанітарного стану посівів, комплексного забезпечення потреб народного господарства в продукції рослинництва і рентабельного ведення галузі землеробства.