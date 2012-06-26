На півдні Криму горів ліс, пожежу гасили з вертольота

Ліс горів у понеділок на південному березі Криму, до ліквідації пожежі у важкодоступній місцевості залучався вертоліт Мі-8, повідомила сьогодні прес-служба Кримського управління МНС.

Інформація про загоряння надійшла близько 16-ї години, вогонь вдалося подолати через чотири години.

Горіла підстилка на площі 0,2 гектара у Гурзуфському лісництві. У гасінні пожежі було задіяно майже 60 осіб – співробітників Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника і бійців МНС.

Складність операції полягала в тому, що ліс знаходиться в скелястій місцевості з крутими схилами (кут становить до 70 градусів) без під'їзних шляхів.

Сьогодні в Криму зберігається надзвичайна пожежна небезпека.