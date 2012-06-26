Світові ціни на зерно рекордно зросли через посуху у США, РФ та Україні

На тлі критичної нестачі вологи в основних зернових районах Північної півкулі (США, Україна, Росія) ціни на зерно і олійні рекордно зросли, що є відображенням недовір'я торговців до зовсім недавніх прогнозів високих урожаїв і перехідних залишків основних зернових культур.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української аграрної конфедерації.

Наголошується, що на торгах Чиказької біржі у понеділок, 25 червня, були зафіксовані рекордні за останні роки цифри зростання цін за одну торгову сесію, відзначив генеральний директор УАК Сергій Стоянов.

Особливо «відзначилася» соя, що якоюсь мірою є «локомотивом» для решти олійних культур. Листопадовий ф'ючерс на сою «злетів» на 50 центів/бушель (18,5 дол./тонна) - до 525 дол./тонна, перевищивши максимальний рівень за останні 2 року. За останні два тижні цей ф'ючерс подорожчав на 45 дол./тонна.

Ціна пшеничного вересневого ф'ючерсу «злетіла» на 50 центів/бушель (18,5 дол./тонна). При цьому вона збільшилася з середини червня ц.р. на 40 дол./тонна. Обсяг торгів за один день становив понад 75 тисяч контрактів, або більш як 10 млн. тонн.

Грудневий ф'ючерс на кукурудзу подорожчав на 40 центів/бушель (16 дол./тонна) при високих обсягах торгів (близько 140 тисяч контрактів, або 17 млн. тонн).

“Ситуація нагадує червень 2010 року, з якого почалося рекордне сходження цін на пшеницю, кукурудзу, сою, що потягли тоді за собою ціни на весь зерновий комплекс. Подальший розвиток подій визначатиметься опадами”, - зазначив генеральний директор УАК.