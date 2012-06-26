Українська кухня сподобалася 64% футбольних фанатів - опитування

Українська кухня сподобалася 64% футбольних фанатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), такі результати опитування, проведеного організаторами конкурсу «Смакуй, Країно!» спільно з агентством «AgriSurvey».

Повідомляється, що на запитання, «Чи подобається вам українська кухня?» позитивно відповіли 64% респондентів, ще 17% відповіли «так собі», не куштували - 12% і не сподобалася - 7% опитаних.

Найбільше з гастрономічних шедеврів футбольні фанати сподобався борщ (39%). Далі п`ятірку їх улюблених українських блюд доповнюють вареники (20%), котлета по-київськи (9%), голубці і деруни (по 4%). Іноді у відповідях звучали навіть такі екзотичні українські блюда, як кров`янка і хрін з буряком.

Водночас національна страва України, яка була обрана шляхом голосування під час Всеукраїнського конкурсу «Смакуй, Країно!», для іноземних футбольних фанатів стала абсолютним відкриттям. 56% іноземних гостей уявлення не мають про українське сало. Головною метою конкурсу є популяризація української кухні як серед українців, так і серед зарубіжних гостей, особливо під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу - 2012. Тому організатори конкурсу спільно з «AgriSurvey» провели опитування іноземних фанатів, які прибули до України, щодо їх обізнаності з традиційною українською кухнею.

За його результатами, більше половини іноземців нічого не знали про стародавній український делікатес - сало. 56% респондентів на запитання «Чи чули ви щось про сало?» відповіли «What is this?» (що це?). Ще менше футбольних фанатів з-за кордону його куштували (лише 27% опитаних).

Нагадаємо,раніше агентство ««AgriSurvey» повідомляло, що третина гостей Євро-2012 витрачає 300 грн на день на їжу, ще 40% - 150-300 грн щоденно.