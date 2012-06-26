Розроблено проект постанови про маркування вмісту ГМО у продуктах

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило проект постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку етикетування (маркування) харчових продуктів за вмістом к них генетично модифікованих організмів (ГМО)".

Текст документа опубліковано на сайті відомства.

Цей порядок визначає вимоги до маркування харчових продуктів, які містять або не містять ГМО, або вироблені з їх використанням і не містять ГМО і введені в обіг в Україні.

У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

харчовий продукт, який містить ГМО – це такий харчовий продукт, який повністю або окремі його складники містять ГМО;

харчовий продукт, вироблений з використанням генетичних модифікованих організмів – це такий харчовий продукт, який не містить ГМО, але повністю або частково вироблений з використанням сільськогосподарської продукції, що містила або містить ГМО.

Маркування харчових продуктів, що містять ГМО або вироблені з їх використанням, здійснюється виробником (постачальником) з вказівкою відповідної інформації. У переліку складових харчового продукту після кожної складової, що містить ГМО або вироблена з їх використанням, виконується напис "(з ГМО)" із вказівкою найменування організму або до кожної такою складовою робиться відповідна виноска. Напис виконується таким самим шрифтом, що і перелік складових. Для харчових продуктів, що містять одну складову, напис "(з ГМО)" із вказівкою найменування організму виконується на етикетці шрифтом розміру не менш як 2 мм.

Маркування харчових продуктів, що не містять ГМО і вироблені з використанням сільськогосподарської продукції, яка не містила ГМО, здійснюється шляхом нанесення напису "Без ГМО" шрифтом розміру не менш як 2 мм.

Крім того, документом пропонується визнати такими, що втратили силу, постанови Кабміну від 13 травня 2009 р. № 468 "Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням і вводяться в обіг" і від 1 липня 2009 р. № 661 "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468".

Згідно з проектом постанови суб'єкти господарювання можуть використовувати пакувальні матеріали і етикетки, виконані без урахування вимог порядку, затвердженого цією постановою, впродовж 24 місяців від дня набуття чинності цієї постанови.

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