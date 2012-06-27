Азаров запевняє, що врожаю цього року буде достатньо для продбезпеки

Урожаю зернових поточного року буде достатньо для задоволення внутрішніх потреб України, а також реалізації експортного потенціалу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду в середу.

«Незважаючи на складні погодні умови початку року та об'єктивні труднощі і проблеми, показники сільського господарства дають достатньо оптимістичні прогнози щодо врожаю 2012 року. Валовий збір зернових буде цілком достатнім для того, щоб повністю задовольнити внутрішні потреби, продовольчу безпеку держави, а також експортний потенціал нашої країни», - сказав М.Азаров.

При цьому, звертаючись до керівництва Міністерства аграрної політики і продовольства, прем'єр підкреслив необхідність забезпечення аграріїв усіма необхідними засобами і ресурсами для збору врожаю.

«Ми ні в якому раз не можемо втратити навіть частини врожаю», - підкреслив М.Азаров.

В цілому прем'єр позитивно оцінює ситуацію із збиранням урожаю цього року.

«Це непоганий почин. І давайте не втрачати темпи і якість», - зазначив глава уряду.

Нагадаємо,згідно з прогнозами Мінагропроду, валовий збір зерна цього року складе 45-50 млн тонн.

Згідно з прогнозним балансом попиту і пропозиції зерна на новий МР, Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2012-1013 маркетинговому році на рівні майже 26 млн тонн проти 23 млн тонн, очікуваних за підсумками поточного сезону.