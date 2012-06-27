Мінагропрод не виконав завдання уряду з виплати дотацій за збереження ВРХ

Прем'єр-міністр України Микола Азаров критикує Міністерство аграрної політики і продовольства за невиконання завдання уряду з виплати дотацій громадянам за збереження великої рогатої худоби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Мінагропрод не виконав поставлене урядом завдання, щоб люди з кожного регіону країни змогли приєднатися до програми збереження і нарощування поголів'я великої рогатої худоби і одержувати гроші за вирощування молодняку», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що від селян Вінницької, Донецької, Запорізької, Одеської, Тернопільської, Харківської, Черкаської областей не пришли заявки на отримання державної підтримки.

«Це свідчить про те, що Міністерство аграрної політики і продовольства, обласні адміністрації вказаних регіонів не організували цю роботу і вчасно не поінформували громадян про право, терміни і порядок отримання такої дотації, і не забезпечили на належному рівні роботу з оформлення заявок на отримання дотацій.

Що ж до відповідальних працівників Мінагропроду, то якщо у найкоротший термін ситуація не буде виправлена, і хоч би на йоту буде зірвана державна програма відродження вітчизняного тваринництва, - будемо робити жорсткі висновки», - сказав М.Азаров.

Крім того, він зазначив, що на даний час 1 млрд 46 млн гривень вже направлено на місця для виплат дотацій громадянам за збереження і утримання великої рогатої худоби.

Довідка УНІАН. За інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства, цього року держава передбачила близько 1 млрд грн дотацій селянам за збереження молодняку великої рогатої худоби: за теля віком від 3 до 5 місяців - 250 грн, віком від 6 до 8 місяців - 500 грн, від 9 до 11 місяців - 750 грн за голову.

Ці виплати здійснюються у рамках програми Мінагропроду «Державна підтримка галузі тваринництва». Мета програми - зупинити вирізування худоби і задати темп для збільшення поголів'я, що в результаті позначиться на збільшенні обсягів виробництва молочної продукції.