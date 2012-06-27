Завтра на заході України і на півночі Лівобережжя очікуються дощі та грози

Завтра у західних областях України, вдень і на півночі Лівобережжя очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, у Карпатах місцями 5-7° тепла, вдень 18-23°; у південних областях, Криму та приазов'ї вночі 13-18°, вдень 22-27°.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Сьогодні температура води становила у Чорному морі 21-24°, біля ЄвпаторіЇ 17°, в Азовському морі 25-27°; у Дніпрі біля Києва 22°.