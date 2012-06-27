В Україні створять базу даних із нормативної грошової оцінки земель із відкритим доступом

Державне агентство земельних ресурсів України починає створення бази даних проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів із відкритим доступом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

У прес-службі уточнили, що база даних буде розміщена у відкритому доступі на порталі Держземагентства. Фахівці відомства проводять технічне опрацювання бази даних, терміни її запуску поки невідомі.

У Держземагентстві зазначили, що всі зацікавлені з бази даних зможуть отримати інформацію про терміни затвердження технічної документації нормативної грошової оцінки земель населеного пункту, розміри середньої (базової) вартості одного квадратного метра земель населеного пункту. Крім того, стане доступною інформація про набуття чинності нормативної грошової оцінки земель населеного пункту.

Цього року в Україні планується завершити роботи з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. Станом на 1 червня 2012 року, проведено нормативну грошову оцінку земель 95,2% населених пунктів.