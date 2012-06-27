Питання розливу сидру і перрі повністю врегульовано

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо сидру і перрі (без додання спирту)».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Закон передбачає, що розлив сидру і перрі (без додавання спирту) здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, а також металеві банки із харчового алюмінію, полімерні пляшки марки ПЕТФ, сувенірні пляшки і художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу Тetra-Pak і Bag in box.

Розлив сидру і перрі (без додавання спирту) здійснюється у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,3 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8 л, 1 л і більше, а також у тару (посуд) місткістю від 25 до 100 л, виготовлену з матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку передбачені вимоги щодо маркування сидру і перрі (без додавання спирту) не застосовуються.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 7 червня.