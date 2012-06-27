Експерти прогнозують урожай зерна в Україні на рівні 44 млн. тонн

За попередніми розрахунками компанії "ПроАгро", валовий збір зернових і зернобобових в Україні у 2012 р. становитиме 44 млн. тонн, що на 17% нижче за оцінку врожаю 2011 року.

Про це сказано у повідомленні компанії.

За оцінками експертів, валовий збір пшениці в Україні у 2012 р. становитиме близько 14 млн. тонн, ячменю – 6,2 млн. тонн. Прогноз щодо кукурудзи зберігається на рівні 25 млн. тонн.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує у поточному році валовий збір зерна на рівні 47, 2 млн. тонн.

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