Мінагропрод пропонує продовжити термін прийому заявок на дотації за збереження молодняку ВРХ

Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціює продовження терміну прийому заявок на дотацію за збереження молодняку великої рогатої худоби. Про це сказано у повідомленні прес-служби міністерства.

Повідомляється, що міністерство ініціювало низку змін щодо оформлення заявок на отримання дотації і зараз вони перебувають на узгодженні в Кабінеті Міністрів України.

«Ще одним ініційованим нововведенням стане те, що селяни, які не встигли подати заявку до 1 липня, зможуть зробити це протягом місяця (до 1 серпня, 1 вересня і т.д.), а виплати одержати уже в наступному», - сказано у повідомленні.

Також пропонується збільшити вік телят до 15 місяців (раніше 12 місяців), при якому може надаватися державна допомога. Так, виплата за голову 15-місячної худоби становитиме 1 тис. грн.

Крім того, пропонується змінити вимогу про надання довідки з банку про відкриття рахунку і дозволити подавати копію договору з банком про відкриття цього рахунку.

Наголошується, що, за оперативними даними регіонів, з початку дії державної програми понад 9 тис. господарів подали заявки на дотацію за утримання і збереження молодняку ВРХ. За прогнозами Мінагропроду, кількість заявок досягне 42 тис. на 1 липня, а вже до 1 грудня їх кількість збільшиться до 210 тис.

Також повідомляється, що на сьогодні 1,045 млн. грнуже надійшли на рахунки господарів, які подали заявки на отримання державної дотації за збережений молодняк у травні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Мінагропрод не виконав завдання уряду з виплати дотацій за збереження ВРХ