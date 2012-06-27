Росспоживнагляд відзначає позитивну динаміку з поверненням української сиру в РФ

Москва. Росспоживнагляд відзначає позитивну динаміку з поверненням української молочної продукції на ринок Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства за підсумками зустрічі керівника Росспоживнагляду Геннадія Онищенка з міністром економічного розвитку і торгівлі України Петром Порошенком у рамках дев'ятого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-Української міждержавної комісії в Києві.

«У цілому була відзначена позитивна динаміка й обговорені подальші кроки, спрямовані на якнайшвидше вирішення ситуації та повернення на російський ринок молочної продукції українських виробників, яка б відповідала вимогам російського законодавства», - йдеться в повідомленні.

У ході зустрічі сторони обговорили виконання раніше досягнутих домовленостей про реалізацію заходів щодо усунення українською стороною недоліків при виробництві сирної продукції з метою відновлення її поставок на російський ринок.

Крім цього Г.Онищенко провів переговори з головою державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Сергієм Орєховим.

«У ході переговорів сторони обговорили перспективи співпраці Росії й України у сфері захисту прав споживачів і досягли домовленості про розробку та підписання найближчим часом Меморандуму про співпрацю, який визначить пріоритетні напрями та механізми взаємодії Росспоживнагляду та Держспоживінспекції України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня державна ветеринарна і фітосанітарна служба України направила Росспоживнагляду список із шести українських лабораторій, які можуть проводити дослідження для експорту продукції в Росію.

Росспоживнагляд у лютому за результатами досліджень встановив, що в складі сирів українських виробників ПП КФ "Прометей", АТ "Пирятинський сирзавод", ТОВ "Гадячсир", ТОВ "Лозовський молочний завод, ПП "Рось" філіал "Охтирський сирокомбінат", ПАТ "Дубномолоко" містяться рослинні жири, інформація про наявність яких не була вказана на етикетці. Це є порушенням російського техрегламенту на молоко і молочну продукцію. Внаслідок продукти виробництва цих підприємств потрапили під заборону для реалізації в Росії.

У середині травня відомство дозволило чотирьом українським заводам повернутися на російський ринок. Йдеться про продукцію підприємств "Пирятинський сирзавод", "Дубномолоко", "Гадячсир" і "Прометей".

25 червня Росспоживнагляд дозволив відновити експорт у Росію п'ятому українського сирзаводу - ПП «Рось» філія «Охтирський сирокомбінат».