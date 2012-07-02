«XXI Століття» у 2011 році скоротила чистий збиток у 2,1 раза - до 25,3 млн. дол.

Чистий консолідований збиток девелоперської компанії «XXI Століття» у 2011 році становив 25,316 млн. дол., що в 2,1 раза менше, ніж у 2010 році, повідомляється у звіті на офіційному сайті компанії.

Згідно зі звітом, дохід від операцій минулого року скоротився в 1,25 раза у порівнянні з 2010 роком - до 8,27 млн. дол.

Девелопер відзначає, що як і раніше дохід компанії приносять торгові центри «Квадрат Перова» і «Квадрат Лук’янівка» загальною орендною площею 32,89 тис. кв. м. Торгові центри минулого року були заповнені на 94,2%, що відповідає рівню 2010 року.

Чистий збиток від переоцінки інвестиційної власності минулого року становив 24,64 млн. дол. Загалом портфель нерухомості компанії «XXI Століття» на кінець 2011 р., за оцінкою CB Richard Ellis, становив 335,26 млн. дол. у порівнянні з 392,68 млн. дол. у 2010 році.

Серед основних досягнень 2011 року компанія відзначає скорочення сумарних зобов'язань з 341 млн. дол. до 90 млн. дол. завдяки конвертації боргу за єврооблігаціями, реструктуризації і списанню боргу перед «УкрСиббанком». У результаті чиста вартість активів компанії зросла з 60 млн. дол. до 255 млн. дол.

Довідка УНІАН. Компанія «XXI Століття» – український девелопер. З грудня 2005 року акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі (залучено 139 млн. дол.). У травні 2007 року компанія здійснила випуск євробондів і залучила 175 млн. дол. під розвиток проектів нерухомості в Україні. Торгівля акціями компанії на Лондонській фондовій біржі була припинена через неоприлюднення аудируваної фінансової звітності за 2009 рік. З 26 січня 2011 р. торгівлю акціями девелопера відновлено.