Гідрометцентр прогнозує зниження врожаю зернових на 22,3%

Гідрометцентр прогнозує зниження урожаю зернових, зернобобових і круп'яних культур на 22,3% порівняно з попереднім роком - до 44 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Гідрометцентру Микола Кульбіда.

За його словами, очікується, що поточного року Україна збере близько 12 млн тонн озимої пшениці, 5 млн тонн ярової і 1 млн тонн озимого ячменю і близько 22 млн тонн кукурудзи.

М.Кульбіда повідомив, що в Україні вже розпочалася збиральна кампанія, і на сьогодні погодні умови для жнив сприятливі.

Він додав, що поточна збиральна кампанія буде особливою, оскільки через те, що терміни дозрівання культур скоротилися більш ніж на 2 тижні, усі регіони України розпочнуть жнива практично одночасно.

Щодо якості зерна М.Кульбіда відзначив, що вона нижча за минулий рік, зокрема за рахунок більшого відсотка щуплого зерна.

Він відзначив, що це може призвести до проблем з посівним матеріалом для наступної посівної кампанії.

Щодо ситуації з пізніми культурами, за його словами, вона краща, ніж з ранніми зерновими, зокрема, соняшник і кукурудза на сьогодні у нормальному стані. Проте відзначив, що у південних регіонах відзначається погіршення стану кукурудзи, що призведе до зменшення її врожайності.

З приводу прогнозу врожаю соняшнику М.Кульбіда відзначив, що попередній прогноз переглядатиметься у бік зменшення.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод оцінював обсяги врожаю зерна в Україні у 2012 році на рівні 47,2 млн тонн.

У 2011 р. Україна зібрала 56,7 млн тонн зерна, що на 44,3% більше, ніж у 2010 році.

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