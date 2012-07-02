Китай профінансує український аграрний сектор на 3 млрд дол.

Китай профінансує український аграрний сектор на 3 мільярди доларів.

Відповідний меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики і продовольства України і Експортно-імпортним банком Китаю з підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві було підписано 28 червня 2012 року, повідомили УНІАН у міністерстві з посиланням на главу відомства Миколу Присяжнюка.

За його словами, меморандум дасть можливість Україні залучити кошти в сумі 3 млрд дол. на фінансування конкретних проектів у сільськогосподарському секторі.

Про умови фінансування поки що не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року Національний банк України (НБУ) і Народний банк Китаю (НБК) у Пекіні підписали трирічну валютну операцію своп на загальну суму 15 млрд юанів (2,36 млрд дол.).

“Ця операція ставить завданням покращити двосторонню фінансову кооперацію, сприятиме розвитку торгівлі та інвестиціям, і підтримує регіональну фінансову стабільність”, - говориться в повідомленні Центробанку Китаю.

Нагадаємо, що в листопаді 2011 року українська делегація на чолі з першим заступником голови НБУ Юрієм Колобовим під час візиту до Китаю домовилася про підписання угоди про здійснення операцій валютний своп.