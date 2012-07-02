Завтра в Україні збережеться спекотна погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 3 липня буде мінлива хмарність. Вночі в східних областях, а вдень на Лівобережжі та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, на заході південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, у західних областях та на узбережжі морів до 23°; вдень 27-32°, у західній та південній частниі до 34°, у східних областях 23-28°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

У столиці також без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

2 липня температура води в Чорному та Азовському морях становила 21-24°, біля Євпаторії 16°, Феодосії 18°; в Дніпрі біля Києва 22°.