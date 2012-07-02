Україна у 2011-2012 МР експортувала 22,5 млн тонн зерна

Україна у 2011/12 маркетинговому році (липень 2011 р. - червень 2012 р.) експортувала 22,5 млн тонн зерна. Про це йдеться у повідомленні Української аграрної конфедерації.

Згідно з даними УАК, на зовнішні ринки було поставлено 13,5 млн тонн кукурудзи, 5,6 млн тонн пшениці і 2,6 млн тонн ячменю.

Наголошується, що за такого обсягу експорту, за рекордного врожаю минулого року, на кінець маркетингового року Україна має у своєму розпорядженні безпрецедентні перехідні залишки зерна - понад 12 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Експорт зерна з України в 2010-2011 МР становив 12,037 млн тонн. Поставки на зовнішні ринки пшениці за вказаний період становили 4,093 млн тонн, ячменю – 2,7 млн тонн, жита – 38 тис тонн. Також за вказаний період було експортовано 5,055 млн тонн кукурудзи і 149 тис. тонн інших зернових.