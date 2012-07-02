На Азовському узбережжі зафіксований масовий викид риби

На Азовському узбережжі через підвищення температури повітря і морської води відбувається масовий викид бичків.

Як повідомляє маріупольський сайт Ilich.in.ua, за словами працівниці одного з комунальних підприємств Маріуполя, яка відпочивала на узбережжі, «берег всіяний тоннами дохлої риби. Багато підприємств цілими автобусами евакуюють людей із пансіонатів, які тепер стоять порожніми, як після Чорнобиля».

На офіційному сайті Державної Азовської морської екологічної інспекції сказано, що щорічно у весняно-літній період під час підвищення температури повітря і морської води можна спостерігати велику кількість мертвої риби, викинутої на берег. Виною тому - зниження вмісту розчиненого у воді кисню, що призводить до задухи донних видів риб басейну Азовського моря, пояснюють екологи.

Для запобігання викиду мертвої риби на узбережжі Азовського моря організаціям, що мають дозвільні документи на здійснення рибного промислу, дозволяється проведення меліоративного лову водних живих ресурсів. Мета лову - вилучення окремих видів риби та інших водних живих ресурсів для оптимізації кількісного, якісного складу популяцій, попередження загибелі від явищ задухи, епізоотій, поліпшення стану водних екосистем.

Щорічно проводиться комплекс заходів щодо усунення надзвичайного стану, створюються мобільні групи, які постійно проводять гідрохімічний контроль морської води.

Фахівці екологічної інспекції щодоби в літній період проводять контроль температурного, кисневого режимів морської води і кількості вилучених біоресурсів під час проведення меліоративних заходів.