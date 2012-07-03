Якість ранньої баштанної продукції відповідає нормам - експерти

Цього року перша баштанна продукція з'явилася на оптових ринках практично на місяць раніше, ніж зазвичай.

Як сказано в повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), у минулі сезони кавуни і дині вважалися ранніми, якщо вони з'являлися 12-15 липня, а в сезоні 2012 року першу продукцію на ринках Києва можна було купити вже 15 червня, а на півдні України – ще раніше.

«Рекорд ранній початок сезону баштанних шокувало не тільки споживачів, а й адміністрації оптових плодоовочевих ринків. Адже ажіотаж навколо нібито шкідливих кавунів і динь у такий ранній період досягає апогею, і висока відповідальність лежить саме на їх плечах. Проте навіть на початку липня ми маємо фактично досить якісну продукцію баштанних. Як показують дослідження лабораторій оптових ринків, якість баштанної продукції, а насамперед ідеться про наявність нітратів, у нормі. Гранично допустима концентрація (ГДК) нітратів у плодах кавуна - 60 мг/кг, дині - 90 мг/кг», - зазначив експерт плодоовочевого ринку УКАБ Ігор Стрелюк.

За підрахунками експертів УКАБ, у 2012 році кавуни займають площу близько 70 тис. га, дині - 20 тис. га. Прогноз урожаю, якщо врахувати нинішні кліматичні умови, робити непросто, але фермери південних областей чекають середню врожайність кавунів у незрошуваних умовах на рівні 14-16 т/га, у зрошуваних умовах 40-45 т/га, дині в незрошуваних 7-8 т/га, у зрошуваних – 10-14 т/га.

«Крім того, сезон 2012 року буде найдовшим за весь період незалежної України. Розпочавши в середині червня, споживачі зможуть ласувати цим продуктом традиційно до кінця вересня, а якщо не буде затяжних дощів, то й деякий період у жовтні», - зазначив І.Стрелюк.

Щодо цінової політики, то на сьогодні оптова ціна на кавуни знаходиться в межах 3 грн/кг, споживачі купують продукцію сьогодні від 4 грн/кг. Диня сортова, приміром, Амал оптом коштує близько 10 грн/кг, ціна для споживача становить від 13 грн/кг, диня, яку в народі називають «колгоспниця», оптом коштує 3-5 грн/кг, споживачі купують за ціною від 6 грн/кг. Прогнозується, що в липні-серпні кавуни коштуватимуть від 1,5 грн/кг, дині – 1,8 грн/кг.