Україна вже зібрала 2,4 млн тонн зерна

В Україні, станом на 2 липня, ранні зернові й зернобобові культури зібрано на 1,4 млн га площ (14% від прогнозу), намолочено 2,4 млн тонн зерна (в 2011 р. на цю дату - 1,1 млн тонн) при врожайності 17,3 ц/га (у 2011 р. - 28,6 ц/га).

Як йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства України, збиральну кампанію почали 20 регіонів.

Зокрема, ячмінь обмолочено на площі 474 тис. га (14% від плану), намолочено 0,816 млн тонн зерна при врожайності 17,2 ц/га. Озиму пшеницю зібрано на площі 828 тис. га (14%), намолочено 1,5 млн тонн зерна при врожайності 17,8 ц/га. Горох обмолочено на площі 80 тис. га (32% від прогнозу), намолочено 103 тис. тонн, врожайність 12,9 ц/га.

Озимий ріпак обмолочено на площі 52 тис. га (10% від прогнозу), намолочено 73 тис. тонн при врожайності 13,9 ц/га.

За уточненими даними регіонів, збиранню підлягає 10,9 млн га ранніх зернових і зернобобових культур і ріпаку (з них: пшениці - 5 млн 865 тис. га; ячменю - 3 млн 476 тис. га; жита - 303 тис. га; вівса - 310 тис. га; гороху - 247 тис. га).

За попередніми даними Мінагропроду, виробництво зернових і зернобобових культур цього року очікується на рівні 45-47 млн тонн.