Росспоживнагляд цього тижня перевірить лише 2 українські лабораторії, 4 відхилені

Фахівці Росспоживнагляду протягом цього тижня планують проінспектувати дві українські лабораторії, які здійснюватимуть надалі контроль за якістю молочної продукції, що експортується до Росії.

Як повідомляє прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, ще чотири лабораторії, які запропонувала Держветфітослужба України для інспекції, були відхилені російським відомством.

Нагадаємо, про проведення інспекції заявив минулого тижня керівник Росспоживнагляду Геннадій Онищенко. На розгляд його відомства був направлений список із шести українських лабораторій, які могли б здійснювати контроль за якістю сиру, який поставляється до РФ. Проте чотири лабораторії не задовольнили потреб фахівців Росспоживнагляду, зокрема, направлені стосовно них документи.

Нагадаємо, що після заборони на імпорт вітчизняних сирів до Росії Росспоживнагляд дозволив ввозити продукцію п'яти українським сирзаводам.