Мінагропрод знизив оцінку експорту зерна у 2011-2012 МР до 21,7 млн. тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України знизило оцінку експорту зерна у 2011-2012 маркетинговому році (МР, липень 2011 р. – червень 2012 р.) до 21,7 млн. тонн у порівнянні з 22,5 млн. тонн за оцінкою Української аграрної конфедерації (УАК). Такі дані повідомили УНІАН у міністерстві.

За даними Мінагропроду, у 2011-2012 МР Україна поставила на зовнішні ринки 5,173 млн. тонн пшениці, зокрема 3,072 млн. тонн продовольчої і 2,1 млн. тонн фуражної. Експорт ячменю становив 2,576 млн. тонн, жита — 11,6 тис. тонн. Найбільша частка в експорті припадала на кукурудзу — поставки цієї культури на зовнішні ринки становили 13,858 млн. тонн.

Експорт олійних культур оцінюється у 2,394 млн. тонн, зокрема рапсу — 1,158 млн. тонн і сої — 1,236 млн. тонн.

Нагадаємо, напередодні Українська аграрна конфедерація озвучила свою оцінку зернового експорту у 2011-2012 МР. За даними УАК, Україна у 2011/2012 маркетинговому році експортувала 22,5 млн. тонн зерна, зокрема 13,5 млн. тонн кукурудзи, 5,6 млн. тонн пшениці і 2,6 млн. тонн ячменю.

Наголошується, що при такому обсязі експорту, з урахуванням рекордного врожаю минулого року, на кінець маркетингового року Україна має у своєму розпорядженні безпрецедентні перехідні залишки зерна – понад 12 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Експорт зерна з України у 2010-2011 МР становив 12,037 млн. тонн. Поставки на зовнішні ринки пшениці за вказаний період становили 4,093 млн. тонн, ячменю – 2,7 млн. тонн, жита – 38 тис. тонн. Також за вказаний період було експортовано 5,055 млн. тонн кукурудзи і 149 тис. тонн інших зернових.