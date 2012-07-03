У Донецькій області Азовське узбережжя очищено від мертвої риби (бичків), викинутої на берег через значне підвищення температури повітря й морської води.

Цей факт кореспонденту УНІАН підтвердили співробітники декількох пансіонатів, розташованих безпосередньо на узбережжі Азовського моря в різних населених пунктах.

Зокрема, Олена, співробітниця Гостьового будинку «Незабудка», розташованого в селищі Урзуф Першотравневого району, де спостерігався особливо масштабний викид мертвого бичка на берег, повідомила: «Зараз берег чистий. Вчора вже риби не було. Море мутнувате, правда, але риби немає, чистий берег. Усе було прибрано машинами».

За її словами, в святкові дні «звичайно, відпочиваючих дуже багато було, люди приїхали, і ось ці 3-4 дні вони не купалися, оскільки риби, дійсно, було багато на березі».

Олена підкреслила, що районна влада, дійсно після свят усе зробила, щоб швидко очистити берег.

Як повідомляв УНІАН, на Азовському узбережжі через підвищення температури повітря й морської води стався масовий викид бичків. За словами тих, хто днями відпочивав на узбережжі, «берег був усіяний тоннами дохлої риби», й люди були вимушені виїжджати з пансіонатів.

У Державній Азовській морській екологічній інспекції пояснили, що щорічно у весняно-літній період під час підвищення температури повітря й морської води можна спостерігати велику кількість мертвої риби, викинутої на берег. Виною того - зниження вмісту розчиненого у воді кисню, що призводить до задухи донних видів риб басейну Азовського моря.

Для запобігання викиду мертвої риби на узбережжі Азовського моря організаціям, що мають дозвільні документи на здійснення рибного промислу, дозволяється проведення меліоративного лову водних живих ресурсів.