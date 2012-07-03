Янукович ветував включення молока до об‘єктів державного цінового регулювання

Президент України Віктор Янукович заветував Закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо регулювання закупівельних цін на молоко.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Своє рішення він обґрунтовує тим, що, зокрема, за статтею 1 Закону «Про молоко та молочні продукти» молоко сире - це продукт, температура якого не перевищує 40 градусів і який не піддавався будь-якій обробці. Зважаючи на це, а також на обмеженість строку зберігання молока сирого, здійснення інтервенційних операцій щодо молока сирого через Аграрну біржу (як того вимагає підпункт 9.2.1 пункту 9.2 статті 9 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України») є неможливим.

Також, на думку Президента, щодо віднесення до об'єктів державного цінового регулювання молочних продуктів, то реалізація цього положення потребуватиме додаткових видатків державного бюджету як на закупівлю названої продукції в зазначених обсягах, так і на її зберігання (оскільки велика кількість видів молочної продукції має короткі строки зберігання) та транспортування. У свою чергу, це призведе до зростання як оптових, так і роздрібних цін на молоко і молочні продукти.

В.Янукович вважає, що запропоноване законом зменшення строку проводення розрахунків з постачальниками сировини до не більш як семи банківських днів з дня отримання продукції може призвести до значного погіршення платіжного балансу переробних підприємств, оскільки технологічні умови виробництва окремих видів продукції (наприклад, сирів) потребують певного часу для набуття товарності. Також це створює ризик вимивання оборотних коштів переробних підприємств, збільшення їхньої кредиторської заборгованості перед банками, зменшення виробництва продукції внаслідок скорочення обсягів закупівлі сировини. Це у свою чергу позначиться на собівартості готової продукції та спричинить підвищення цін на продукцію у роздрібній мережі.

Крім цього, Президент наполягає, що віднесення недодержання форми договору до числа адміністративних правопорушень не узгоджується з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за яким адміністративна відповідальність установлюється за діяння, що за своїми ознаками є суспільно небезпечними (частина перша статті 9). Факт же недодержання письмової форми договору не містить ознак суспільної небезпечності для охоронюваних Кодексом про адміністративні правопорушення правовідносин. На його думку, не відповідає кодексу і пропоноване законом запровадження адміністративної відповідальності для юридичних осіб, оскільки за кодексом суб'єктом адміністративної відповідальності є лише фізичні особи (статті 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 кодексу).

З огляду на ці та інші підстави Президент пропонує Закон «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» щодо регулювання закупівельних цін на молоко» відхилити.

Як повідомляв УНІАН,Верховна Рада ухвалила цей закон 7 червня.

Документом передбачено включити молоко та молочні продукти до видів сільськогосподарської продукції, які є об‘єктами державного цінового регулювання.

Також встановлюється, що підприємства оптової та роздрібної торгівлі, переробні підприємства і заготівельні організації, фізичні особи - підприємці, які здійснюють заготівельну діяльність, проводять розрахунки з постачальниками об'єктів державного цінового регулювання у строк не більше семи банківських днів з дня отримання продукції.

Закон містить також норму, відповідно до якої підприємствам оптової та роздрібної торгівлі, переробним підприємствам, заготівельним підприємствам та організаціям, фізичним особам - підприємцям, які здійснюють заготівельну діяльність, забороняється здійснювати закупівлю молока і молочних продуктів у постачальників без укладених у письмовій формі договорів купівлі-продажу зазначеної продукції.

Фізичні та юридичні особи, винні у порушенні цієї норми, несуть відповідальність згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення.

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