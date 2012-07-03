Україна готова до зняття мораторію на продаж сільгоспземель, вважає Присяжнюк
Україна готова до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Таку думку міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка повідомила УНІАН прес-служба відомства.
«Автоматизована система ведення державного земельного кадастру буде основою системи гарантування державою прав власності на землю. Купувати й продавати землю сільгосппризначення зможуть лише громадяни України. Юридичні особи-підприємства, як і іноземці, такого права не отримають. Це дозволить захистити українських сільгоспвиробників», - вважає М.Присяжнюк.
Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2011 р. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».
20 грудня 2011 року Верховна Рада продовжила до 1 січня 2013 року мораторій на продаж землі сільгосппризначення.
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