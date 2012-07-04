Вартість російської пшениці в чорноморських портах досягла історичного рекорду

Ціни на російську пшеницю 4-го класу (тверді сорти) в чорноморських портах піднялися до 8800-8900 рублів за тонну, що стало історичним рекордом для початку сільськогосподарського року. Про це в номері від 4 липня пише газета "Ведомости" з посиланням на генерального директора Інституту кон'юнктури аграрного ринку (ІКАР) Дмитра Рилька, повідомляє Lenta.ru.

За його словами, стрибок цін відбувся дуже швидко. Ще кілька днів тому тонна зерна 4-го класу продавалася за 8100-8300 рублів. Наприкінці минулого тижня тонна пшениці коштувала 7075 рублів. Видання наводить дані "Совекона", згідно з якими за останні десять років зростання цін на початку сільськогосподарського року було зафіксоване тільки один раз - під час засухи 2010-го.

Попередній історичний максимум на початку сільськогосподарського року був зафіксований в 2008-му, тоді тонна пшениці коштувала 6325 рублів. Дмитро Рилько виділяє три причини зростання цін на зернові: недавнє зниження прогнозу щодо врожаю в Росії з 94 мільйонів до 85 мільйонів тонн, дощі на півдні РФ, які ускладнили прибирання зерна, і засуха в Америці.

Як повідомлялося раніше, через посуху в США світові ціни на пшеницю, кукурудзу і сою зросли до рекордних з 2008 року значень. Зернові та олійні культури подорожчали з середини червня на десятки відсотків. Від засухи постраждали також країни Латинської Америки.