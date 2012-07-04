У Криму на два дні оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило на середу і четвер, 4-5 липня, штормове попередження у регіоні через очікуване погіршення погодних умов.

Про це повідомила прес-служба відомства.

"Вдень 4 липня і протягом доби 5 липня місцями очікуються сильні зливи, грози, град, шквали вітру 15-20 метрів на секунду", - зазначається у прес-релізі.

Раніше цього місяця відомство попереджало про високу пожежну небезпеку на півострові 1-4 липня.