В Україні намолотили понад 3 млн тонн ранніх зернових і зернобобових
11:05, 04 липня 2012Агро
0
В Україні, за останніми даними, намолотили понад 3 млн тонн ранніх зернових і зернобобових культур.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів.
«В Україні розпочалися жнива. Вже намолотили понад 3 млн тонн ранніх зернових і зернобобових», - сказав М.Азаров.
Він підкреслив, що збір урожаю проходить ритмічно.
«Головне, що збирання відбувається ритмічно. Польові роботи забезпечені фінансами, паливно-мастильними матеріалами і технікою», - сказав М.Азаров.
Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства очікує в поточному році валовий збір зерна на рівні 47,2 млн тонн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter