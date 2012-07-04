В Україні намолотили понад 3 млн тонн ранніх зернових і зернобобових

В Україні, за останніми даними, намолотили понад 3 млн тонн ранніх зернових і зернобобових культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів.

«В Україні розпочалися жнива. Вже намолотили понад 3 млн тонн ранніх зернових і зернобобових», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що збір урожаю проходить ритмічно.

«Головне, що збирання відбувається ритмічно. Польові роботи забезпечені фінансами, паливно-мастильними матеріалами і технікою», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства очікує в поточному році валовий збір зерна на рівні 47,2 млн тонн.