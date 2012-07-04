Аграрний фонд на сьогодні уклав ф'ючерсні контракти на постачання майже 1 млн тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів.

«Аграрний фонд уклав ф'ючерсні контракти на постачання майже 1 млн тонн зерна. Таким чином, аграрії одержали гарантований ресурс для польових робіт», - сказав М.Азаров.

Як раніше повідомляв УНІАН, Аграрний фонд України планує закупити 1,294 тис. тонн зерна врожаю 2012 року.