Азаров розкритикував Мінагропрод

Міністерство аграрної політики не створило умов для ефективного використання закону про страхування виробництва сільськогосподарської продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів.

Він підкреслив, що відповідний законопроект ініціював і розробив у 2009 році нинішній міністр, а тоді народний депутат Микола Присяжнюк, проте досі міністерство не розробило порядок і умови надання державної підтримки для здешевлення страхових платежів.

М.Азаров підкреслив, що Мінагропрод досі не подав на затвердження Кабінету міністрів перелік сільгосппродукції, яка має страхуватися, а також перелік страхових ризиків і об'єктів страхування, не визначено частку страхових платежів, яка має субсидуватися (компенсуватися) з бюджету, та інші інструменти для введення механізму страхування сільгоспвиробників.

«Тому вимагаю, шановний Миколо Володимировичу (Присяжнюк – УНІАН), щоб усі необхідні нормативні акти були розроблені і подані на затвердження уряду протягом двох тижнів», - сказав М.Азаров.

Він також підкреслив, що допомогу в підготовці документів Мінагропроду може надати громадська рада при міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого 2012 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою». Закон регулює відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції, яке здійснюється з державною підтримкою, з метою захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників, і направлений на забезпечення стабільності виробництва в сільському господарстві.

У законі визначені принципи страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. Суб'єктами відносин страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою є страхувальники і страховики. Страховиками є юридичні особи, які одержали відповідну ліцензію. Державне регулювання у сфері страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою здійснюють Кабінет міністрів України, національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Відповідно до закону, предметом договору страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з його страховими ризиками щодо вирощеної, відгодованої, виловленої, зібраної, виготовленої первинної (без вторинної обробки і переробки) сільськогосподарської продукції (товарів), вказаної в групах 1B24 УКТ ЗЕД, згідно із законом України "Про Митний тариф України", а саме щодо: врожаю сільськогосподарських культур; урожаю багаторічних насаджень; сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолиних сімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції.

Відповідно до закону перелік сільськогосподарської продукції, страхових ризиків, щодо яких здійснюється страхування з державною підтримкою на відповідний фінансовий рік, затверджується Кабінетом міністрів України.

Право страхувати сільськогосподарську продукцію мають сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють свою діяльність на території України і відповідають певним Кабінетом міністрів України критеріям (окрім нерезидентів).

Не підлягають страхуванню з державною підтримкою: врожай сільськогосподарських культур, які протягом трьох або більше років не давали урожаю при їх культивуванні; врожай багаторічних насаджень плодоносного віку, які не давали врожаю протягом останніх п'яти років; хворі сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, бджолині сім'ї, риба та інші водні живі ресурси і тваринницька продукція, а також ті, які перебувають в зоні карантину або в зоні виникнення надзвичайних епізоотичних обставин.

Закон набрав чинності 1 липня 2012 року.