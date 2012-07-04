Імпорт м'яса до України досяг рекордного обсягу

За п'ять місяців поточного року імпорт м'яса до України досяг рекордних обсягів. Про це повідомив у середу на прес-конференції в Києві заступник генерального директора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський.

«Особливість 2012 року, зокрема, п'яти місяців, в тому, що дуже значно зріс імпорт м'яса. Основне збільшення позначилося на свинині, за п'ять місяців п.р. Україна імпортувала 64 тис. тонн свинини, це рекорд за останні п'ять років», - відзначив О.Ярославський.

За даними УАК, у січні-травні п.р. імпорт свинини становив 64 тис. тонн, що в 3,3 разу більше аналогічного показника минулого року, імпорт яловичини зріс на 50% - до 2,1 тис. тонн, м'яса птиці - зріс удвічі - до 42,5 тис. тонн, субпродуктів - на 10% - до 13,1 тис. тонн, імпорт сала зріс на 50% - до 11,8 тис. тонн.

За словами О.Ярославського, основна причина такого зростання імпорту у різниці цін на імпортне м'ясо і м'ясо внутрішнього виробництва. На сьогодні свинина імпортується за 20-23 грн/кг, а ціна внутрішнього ринку коливається у межах 34-35 грн/кг (відпускна для оптового продажу). «Виходячи з такої різниці, дуже стрімко наростили обсяг імпорту», - відзначив О.Ярославський. При цьому він підкреслив, що імпортується, в першу чергу, низькосортна сировина, яка іде на переробку і виробництво ковбасних виробів.

О.Ярославський пояснив, що останні два роки українські підприємства - виробники свинини працювали собі на збиток, що призвело до скорочення поголів'я свиней, а це сприяло зростанню цін на м'ясо і, відповідно, зростанню зацікавленості імпортерів.

Керівник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА» Марія Колесник відзначила, що Україна не зможе знизити обсяг імпорту свинини доти, поки зберігатиметься значна різниця у цінах на імпортну продукцію і українську. «Ситуація є критичною, і виходом з неї може бути тільки інтеграція у свинарстві», - відзначила М.Колесник.

О.Ярославський, у свою чергу, додав, що зростання імпорту м'яса в найближчій перспективі може зупинити девальвація національної валюти і далі - нарощування внутрішнього виробництва.

При цьому, на його думку, ціни на м'ясо не повинні істотно зрости. «З одного боку, на підвищення діятимуть проблеми з урожаєм цього року, особливо щодо ячменю, а знижувальним чинником буде обсяг імпорту. Як тільки знижується виробництво, підвищується ціна, одразу ж заходить імпорт, і вона стабілізується. На такому лезі ножа ми перебуватимемо до кінця року. Особливих змін не буде, можливо, 5-7%, до 10%», - відзначив О.Ярославський.