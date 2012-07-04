Парламент ухвалив закон про діяльність Аграрного фонду

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” щодо діяльності Аграрного фонду».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 255 народних депутатів з 268, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом надається право Аграрному фонду здійснювати реалізацію чи безоплатну передачу об’єктів державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду визначеному позичальнику (сільськогосподарському товаровиробнику /товаровиробнику). При цьому це дозволяється робити виключно у зв’язку з закінченням установленого терміну зберігання об’єктів державного цінового регулювання, а також виникнення обставин, які можуть призвести до псування або погіршення їх якості до закінчення терміну зберігання, за умови одночасної або наступної поставки до державного інтервенційного фонду тієї ж кількості та якості об’єктів державного цінового регулювання у встановленому Кабінетом міністрів порядку.

Крім того, це можна робити за умови одночасного закладення об’єктів державного цінового регулювання тієї ж кількості та якості; у порядку тимчасового позичання на договірних засадах з наступною поставкою до державного інтервенційного фонду тієї ж кількості та якості об’єктів державного цінового регулювання або в разі неможливості їх повернення – з відшкодуванням грошової вартості на день перерахунку коштів, але не менше, ніж на час відпуску у встановленому Кабінетом міністрів порядку тощо.

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