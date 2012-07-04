ВР дозволила уряду залучити до 3 млрд дол. від Ексімбанку Китаю - закон

Верховна Рада України дозволила уряду здійснити запозичення до спеціального фонду держбюджету в розмірі до 3 млрд дол. (еквівалент 24,3 млрд грн) від Експортно-імпортного банку Китаю.

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект, що вносить відповідні поправки до державного бюджету на 2012 рік, в середу проголосували депутати.

"Умови запозичень, запропоновані Експортно-імпортним банком Китаю, достатньо для нас позитивні, тому що ставка буде шестимісячний Libor плюс 4,5, термін погашення – до 15 років", – сказав перший заступник міністра фінансів України Анатолій М’ярковський, який представляв законопроект у сесійному залі.

Він пояснив, що запозичення вважатимуться здійсненими після підписання індивідуальних, так званих, локальних кредитних угод упродовж року. Згідно з рішенням уряду здійснюватиметься фінансування на умовах як безпосередньої державної підтримки в сільському господарстві, так і на кредитній поворотній основі нашого аграрного сектору.

Як повідомляв УНІАН, меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Експортно-імпортним банком Китаю з підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві було підписано 28 червня 2012 року.

Для його фінансування до Верховної Ради уряд 3 липня ц.р. подав законопроект про внесення змін до держбюджету 2012. Згідно з документом, пропонується здійснити запозичення у розмірі 24,3 млрд грн (3 млрд дол.) з відповідним коригуванням граничного рівня дефіциту держбюджету і граничного рівня державного боргу, при цьому їх абсолютні розміри після зміни в законопроекті не вказуються.

«Законопроект розроблено з метою забезпечення реалізації проектів у сфері сільського господарства, а саме - закупівлі китайських засобів захисту рослин, насіння для сільськогосподарських культур, сільськогосподарського інвентарю та іншої сільгосппродукції для України або продажу українських злакових культур до Китаю, будівництва заводу засобів захисту рослин, переробки органо-мінеральних добрив та інших будівельних проектів в Україні, культивації землі, висадки тощо...», - говориться в пояснювальній записці до законопроекту.