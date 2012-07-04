В Україні на 4 липня зібрано 3,7 млн тонн зерна

В Україні, за даними на 4 липня, ранні зернові і зернобобові культури зібрані на площі 1,7 млн га (17%), намолочено 3,7 млн тонн зерна за середньої врожайності 17,6 ц/га. Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

Наголошується, що ранні зернові і зернобобові культури і ріпак мають бути зібрані на площі 10,9 млн га.

«Ми плануємо зібрати врожай пшениці з площі 5 млн 865 тис. га, ячменю - 3 млн 476 тис. га, жита - 303 тис. га, вівса - 310 тис. га, гороху - 247 тис. га. Зараз ранні зернові і зернобобові культури обмолочені на площі 1,4 млн. га, зокрема ячмінь - на площі 474 тис. га, горох - 80 тис. га, озимий ріпак - 52 тис. га, озима пшениця зібрана на площі 828 тис. га», - відзначив міністр.

«Враховуючи врожайність степової і лісостепової смуг України, ми чекаємо зібрати близько 20-21 млн. тонн ранніх зернових», - додав він.

М.Присяжнюк підкреслив, що неоднорідність погодних умов у червні по-різному впливала на стан сільськогосподарських культур. Так, у західному, північному і центральному регіонах, де вологість ґрунту була в основному достатньою, посіви перебувають у хорошому і задовільному стані. Така сама ситуація з посівами кукурудзи, гороху, сої, гречки, проса і цукрового буряка і в зоні лісостепу і Полісся. У південному регіоні формування і налив зерна ранніх зернових культур відбувалися в умовах повітряної і ґрунтової засухи, що призвело до низькорослості рослин, прорідженості посівів і щуплості зерна.

«У цілому, високі температури повітря і дефіцит вологи прискорили дозрівання хлібів на 10-16 днів», - додав М.Присяжнюк.

Нагадаємо, за попередніми прогнозами, виробництво зерна поточного року очікується на рівні 45-47 млн тонн.