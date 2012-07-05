Урожай пшениці в Україні може становити понад 14 млн тонн - Мінагропрод

Урожай пшениці в Україні цього року може становити 14,15 млн тонн, зокрема 8,49 млн тонн продовольчої та 5,66 млн тонн фуражної. Такі дані містяться в розробленому Міністерством аграрної політики та продовольства прогнозному балансі попиту і пропозиції зерна на новий МР.

За розрахунками Мінагропроду, виробництво ячменю становитиме 6,522 млн тонн, жита - 0,669 млн тонн і вівса - 0,512 млн тонн.

Планується, що урожай кукурудзи досягне рекордних 23,768 млн тонн.

Урожай гречки очікується в обсязі 0,27 млн тонн і гороху - 0,332 млн тонн.

Загалом, виробництво зерна цього року планується в обсязі 47,2 млн тонн, що на 17% нижче врожаю 2011 р.

Нагадаємо, Мінагропрод очікує, що пропозиція зерна в Україні в 2012-2013 маркетинговому році становитиме 60 млн тонн. «На ринок буде запропоновано понад 60 млн тонн зерна. Вони складаються з 48-49 млн тонн урожаю цього року і 12 млн тонн перехідних запасів. При внутрішньому споживанні 27 млн тонн, перехідних запасах - 5 млн тонн, 27 млн тонн може бути на експорт", - заявляв раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Микола Безуглий.

За розрахунками Мінагропроду, експорт пшениці в 2012/2013 МР становитиме 8,3 млн тонн, зокрема продовольчої - 6,54 млн тонн, ячменю - 1,7 млн. тонн і кукурудзи - 15 млн. тонн.

М.Безуглий також спрогнозував, що валове виробництво олійних культур може бути на рівні 11-12 млн тонн.

Нагадаємо, Гідрометцентр прогнозує в цього року зниження врожаю зернових, зернобобових і круп'яних культур на 22,3%, порівняно з попереднім роком - до 44 млн тонн.

Довідка УНІАН. У 2011 році Україна зібрала 56,7 млн. тонн зерна, що на 44,3% більше, ніж у 2010 році.